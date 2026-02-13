Heftiger Unfall in der Steiermark: Person aus dem Auto geschnitten

Verkehrsunfall auf der B69 bei Oberhaag: Eine eingeklemmte Person musste von Einsatzkräften aus einem Fahrzeug befreit werden. Mehrere Feuerwehren sowie Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Am Morgen des 11. Februar 2026 kam es auf der B69, kurz vor der Ortseinfahrt Oberhaag (Bezirk Leibnitz), zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmter Person. Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte der FF Pitschgau-Haselbach gemeinsam mit den Feuerwehren Oberhaag und Arnfels alarmiert.

Im Fahrzeug eingeklemmt

„Auf der B69, kurz vor der Ortseinfahrt Oberhaag, kollidierten aus noch nicht vollständig geklärter Ursache zwei PKW. Einer der Unfalllenker konnte sich nicht selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und musste mittels eines hydraulischen Rettungsgeräts von den Einsatzkräften befreit werden“, schilderte die Feuerwehr Pitschgau-Haselbach in den sozialen Medien. Beide Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

©Feuerwehr Pitschgau-Haselbach

Einsatzkräfte aus Leibnitz und Deutschlandsberg

Die FF Pitschgau-Haselbach stand mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Neben den Feuerwehren Oberhaag und Arnfels waren auch die Polizei, zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes, zwei First Responder sowie ein Notarzt vor Ort.