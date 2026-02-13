Valentinstag als Umsatzhit: So viel gibt die Steiermark für Liebe aus

Der Valentinstag ist nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch ein Umsatzmotor: 2026 sollen Steirerinnen und Steirer rund 31 Mio. Euro für Blumen, Süßigkeiten und Aufmerksamkeiten ausgeben.

Der Valentinstag, wie wir ihn heute kennen – als Tag der Liebenden, der Gesten und Geschenke –, ist alles andere als eine moderne Erfindung. Seine Wurzeln reichen tief in die Geschichte der christlichen Kirche zurück. Bereits im Jahr 496 n. Chr. wurde der Gedenktag des heiligen Valentinus eingeführt. Der Legende nach traute er trotz kaiserlichen Verbots Liebespaare nach christlichem Ritus und schenkte ihnen zur Hochzeit Blumen aus seinem eigenen Garten. Der 14. Februar, heute fest im Kalender der Romantik verankert, geht auf seine Hinrichtung im Jahr 269 n. Chr. zurück.

31 Millionen Euro für die Liebe

Erst in der frühen Moderne, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert, entwickelte sich der Tag zu jenem Fest, das wir heute begehen: Liebespaare – und jene, die es noch werden möchten – zeigen einander ihre Zuneigung. Diese äußert sich nicht selten in Form von Blumen und anderen Aufmerksamkeiten. Und genau hier beginnt die wirtschaftliche Dimension eines traditionsreichen Datums: Auch 2026 bleibt der Valentinstag laut der WKO und KMU ein bedeutender Kaufanlass in der Steiermark. Die Kaufintention ist mit 63 Prozent weiterhin hoch. Durchschnittlich 60 Euro investieren Schenkende in eine Aufmerksamkeit, im Vorjahr waren es noch etwa 40 Euro. Insgesamt summieren sich die Ausgaben auf rund 31 Millionen Euro und liegen damit leicht über dem Vorjahreswert von etwa 30 Millionen Euro. Gekauft wird überwiegend im stationären Handel: 86 Prozent der Geschenkewilligen erwerben ihre Präsente vor Ort, während 23 Prozent zusätzlich auf Onlineshops zurückgreifen.

Wer schenkt – und wem?

Die Person, die am häufigsten beschenkt wird, ist der eigene Partner bzw. die eigene Partnerin. Männer überreichen in 80 Prozent der Fälle ein Geschenk – ein Plus von 6 Prozentpunkten gegenüber 2025. Bei Frauen liegt der Anteil bei 73 Prozent, was einer Steigerung von 8 Prozentpunkten entspricht. Besonders ausgeprägt ist die Schenkungsabsicht bei Verlobten, gefolgt von verheirateten Personen oder jenen in eingetragener Partnerschaft. Der Beziehungsstatus wirkt sich somit deutlich auf das Konsumverhalten rund um den 14. Februar aus.

Blumen bleiben die Klassiker

Blumen und Pflanzen behaupten auch 2026 ihre Spitzenposition unter den Valentinsgeschenken. 53 Prozent der Schenkenden greifen zu floralen Aufmerksamkeiten. Innerhalb dieser Kategorie dominieren:

Rosen (57 Prozent)

Tulpen (31 Prozent)

Orchideen (23 Prozent)

Jasmin (9 Prozent)

Gerbera (9 Prozent)

Neben Blumen zählen Süßigkeiten, Schokolade oder Pralinen (38 Prozent) zu den beliebtesten Geschenken. 20 Prozent planen einen Restaurantbesuch, 12 Prozent entscheiden sich für Parfums oder Kosmetika.

Zwischen Erwartung und Gelassenheit

Nicht alle beteiligen sich am Brauch des Schenkens. 58 Prozent jener, die nichts verschenken, geben an, grundsätzlich nie etwas zum Valentinstag zu schenken. 24 Prozent haben niemanden, dem sie etwas schenken könnten, während 11 Prozent schlicht auf ihre finanzielle Situation verweisen. Und wie steht es um die Erwartungen? Sollte kein Geschenk überreicht werden, wäre das für lediglich 6 prozent der Männer eine leichte oder größere Enttäuschung. Bei Frauen hingegen liegt dieser Wert bei 36 Prozent. Gleichzeitig reagieren 16 Prozent der Männer und 17 Prozent der Frauen in einem solchen Fall mit Erleichterung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert