Weiterführung sei nicht geplant: Steirische Firma meldet Konkurs an

Laut KSV1870 und AKV Europa wurde über das Vermögen der WEBA GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Eine Weiterführung oder Sanierung des Unternehmens wird nach Angaben beider Verbände nicht angestrebt.

Laut Berichten des KSV1870 und des AKV Europa wurde am 13. Februar 2026 über das Vermögen der WEBA GmbH aus Sebersdorf am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das 2021 gegründete Unternehmen war im Bereich der Abschleppdienste sowie der Vermietung von Transportern tätig. Ende 2021 ging die Gesellschaft eine Flottenpartnerschaft mit der 123 Shared Mobility GmbH ein, über die Kleintransporter bis 3,5 t an Verbraucher und Unternehmer unter der Marke „123 Transporter“ vermietet wurden; bis Herbst 2025 waren rund 370 Fahrzeuge im Einsatz. Laut beiden Berichten beschäftigt die WEBA GmbH zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung sechs Dienstnehmer.

Sanierungskonzept zeigte keine ausreichende Wirkung

Geschäftsführer sind Hannes Ertl und Kurt Wilfinger. Die Aktiva des Unternehmens belaufen sich laut KSV1870 und AKV Europa auf rund 207.000 Euro, während die Passiva etwa 1,075 Millionen Euro betragen; rund 25 Gläubiger sind betroffen. Als Hauptursache für die Insolvenz geben beide Berichte die Geschäftsbeziehung mit der 123 Shared Mobility GmbH an, über deren Vermögen bereits am 6. Oktober 2025 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Vorangegangen seien unter anderem verspätete oder gekürzte Zahlungen an die WEBA GmbH sowie die fristwidrige Kündigung des Flottenpartnervertrags im August 2025. Ein danach gemeinsam mit dem Leasinggeber erarbeitetes Sanierungskonzept zeigte laut Berichten keine ausreichende Wirkung, sodass eine Fortführung des Unternehmens nicht vorgesehen ist.

Fortführung nicht angestrebt

Zum Insolvenzverwalter wurde laut KSV1870 und AKV Europa Bertram Schneeberger, Rechtsanwalt in Hartberg, bestellt. Die Anmeldefrist für Forderungen wurde auf den 2. April 2026 festgesetzt, die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. April 2026 statt. Eine Weiterführung oder Sanierung des Unternehmens wird nach Angaben beider Verbände nicht angestrebt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 14:30 Uhr aktualisiert