Verkehrsunfall sorgte für Totalsperre in der Steiermark

Am Donnerstag kam es in Eichkögl zu einem Verkehrsunfall auf der L244. Zwei Fahrzeuge kollidierten, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, während die Straße vorübergehend komplett gesperrt wurde.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Eichkögl zu einem Verkehrsunfall auf der L244 gerufen. Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt: Ein Transporter, der die L244 in Richtung Studenzen befuhr, streifte ein Fahrzeug, das aus einer Hauszufahrt auf die Straße einbog. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

„Während des Einsatzes kam es zu einer Totalsperre“

„Das stark beschädigte Fahrzeug wurde vom ÖAMTC abgeholt. Der Transporter wurde mittels Seilwinde des HLF 2 gesichert und am Straßenrand abgestellt. Während des Einsatzes kam es zu einer Totalsperre der L244 im Ortsteil Eichkögl. Die Polizei war ebenfalls vor Ort“, teilte die Freiwillige Feuerwehr Eichkögl auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Im Einsatz standen sechs Feuerwehrmitglieder mit HLF 2 und MTFA sowie die Polizei. Die L244 musste während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.