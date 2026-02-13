Mann in Gleisdorf angefahren: Polizei fahndet nach weißem SUV

Ein Mann wurde von einem SUV über den Fuß gefahren – der Fahrer flüchtete. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich dringend bei der Polizei melden, wie die LPD Steiermark mitteilt.

Am Freitag kam es in Gleisdorf zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde dabei verletzt. Der Mann war gegen 12:10 Uhr mit seinem Pkw auf der Franz-Tanner-Straße unterwegs und wollte in die Schillerstraße (B 65) einbiegen. Dabei wurde ihm an der Kreuzung ein bisher unbekanntes Fahrzeug – vermutlich ein weißer SUV der Marke Range Rover – die Vorfahrt genommen. Der Fahrer des SUVs soll die rote Ampel missachtet haben.

SUV erfasste Mann am Fuß

An der nächsten Kreuzung zur Gartengasse hielten beide Fahrzeuge an einer roten Ampel an. Der 57-Jährige stieg aus, um den SUV-Fahrer zur Rede zu stellen, und klopfte an dessen Seitenscheibe. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der SUV-Fahrer weiter und erfasste dabei den Mann mit dem linken Fuß. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich, lehnte jedoch eine Mitfahrt ins Krankenhaus ab. Die Polizei Gleisdorf bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des SUV-Fahrers geben können, sich unter 059133/6264 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 15:15 Uhr aktualisiert