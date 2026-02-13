Facebook-Witz kostet Steirer satte 400 Euro im Monat

Ein Klick auf „Teilen“ – mehr war es nicht. Doch für Florian Kontschnik aus Gratwein-Straßengel hatte dieser Witz bittere Folgen: Wegen eines Facebook-Memes über Heinz-Christian Strache wurde er zu 400 Euro monatlich für ein Jahr verurteilt. Zwischen Nachrichten und Katzenvideos stieß er auf ein Meme über den ehemaligen FPÖ-Chef

Heinz-Christian Strache – ein satirisches Bild, das sich über angeblichen Drogenkonsum lustig

machte. „Ich dachte, das ist ein Witz wie viele andere“, erinnert sich der 37-Jährige. Für

Kontschnik war das Ganze ein Scherz, eine ironische Internet-Spielerei. Das Gericht sah das

anders. Im Sommer 2025 wurde er zu einer Zahlung von 400 Euro monatlich für ein Jahr verurteilt.

Vom Witz zur Verurteilung

„Ich hätte nie gedacht, dass ich deswegen verklagt werde“, sagt er. Heute beschreibt er den

Moment vor der Verhandlung als surreal. Der Richter meinte gleich zu Beginn, er verstehe nicht, warum man sich nicht außergerichtlich geeinigt habe – für ihn sei die Schuldfrage klar. Was für Florian ein Witz war, wertete das Gericht als klares Vergehen. Florian Kontschnik arbeitet in Schulen und verdient zwischen 1300 und 1400 Euro im Monat, im

Sommer oft weniger. Die 400 Euro Strafe spürt er deutlich. Deshalb startete er auch eine

Spendenaktion, um wenigstens einen Teil der Zahlungen zu stemmen. Die Sache habe den

Hobby-Künstler außerdem nicht nur finanziell, sondern auch im Blick auf das, was im Internet

passiert, verändert.

„Ich werde selbst ständig beleidigt“

Die ständige Polarisierung online, das schnelle Teilen und Kommentieren ohne Nachdenken, sei ihm erst jetzt richtig bewusst geworden. „Ich sehe nun noch genauer, was sich die Menschen alles an den Kopf schmeißen. Ich selbst werde ja auch ständig beleidigt“. Nur verklage er niemanden, fügt er schmunzelnd hinzu. Kotschnik selbst und auch sein Medienanwalt waren sich vor dem Prozess sicher: Ein Meme könne doch keine strafbare Handlung sein. Es sei ein Witz, keine Behauptung über die Realität.

Zwischen Meinungsfreiheit und Verantwortung

„Ich wollte damit auch nicht behaupten, dass er Drogen nimmt“, betont Kontschnik. Doch das

Gericht bewertete das anders. „Schon vor dieser Sache habe ich darauf geachtet, was ich

poste. Ich wollte nie irgendjemanden persönlich beleidigen“, sagt Kontschnik. Dennoch wurde

ihm klar, wie leicht selbst harmlose Inhalte im Netz rechtliche Konsequenzen haben können.

Heute geht er vorsichtiger vor, ohne sich den Mund verbieten zu lassen. „Es hat mich nicht

leiser gemacht, trotzdem überlege ich nun noch genauer, was ich tue – und das rate ich auch

anderen.“ In der digitalen Öffentlichkeit genügt manchmal ein Klick, um eine Welle auszulösen, die nicht mehr zu stoppen ist. Für ihn ist die Sache eine teure und bittere Erfahrung. Doch sie hat ihn wacher gemacht: Ein vermeintlich lustiger Moment im Netz kann manchmal ein ganzes Jahr lang nachwirken. „Im Nachhinein war es einfach nur sinnlos und dumm“, sagt er abschließend.