Sonne zeigt sich kaum: So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Viele Wolken statt Sonne: Am Samstag bleibt es in der Steiermark zunächst meist trocken, ehe am Nachmittag eine Kaltfront mit Wind, Regen und deutlicher Abkühlung eintrifft.

In der Steiermark dominiert am Samstag dichte Bewölkung, die Sonne zeigt sich kaum. Anfangs hält sich stellenweise Nebel, tagsüber bleibt es meist noch trocken. Am Nachmittag erreicht eine Kaltfront von Nordwesten das Land und bringt zudem Regenschauer, auffrischenden Wind und Abkühlung. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 8 Grad. In der Nacht folgt mit stürmischem Nordwestwind ein Temperatursturz, dazu Schneeschauer bis in die obersteirischen Täler.

Wolken, Nebel und Kaltfront

„Der Samstag bringt viele Wolken. Die meisten Gipfel sind am Vormittag noch frei. Danach geraten die Berge im Westen in Nebel und ab dem späteren Nachmittag greift von Nordwesten eine Kaltfront über. Sie bringt zunehmend Schneeschauer, auffrischenden Nordwestwind und Abkühlung“, wissen die Experten der Geosphere Austria abschließend.