FairYoungStyria-Preise 2025/26 für Schulprojekte verliehen

Aktuelle Probleme und Herausforderungen machen vor keinen Landesgrenzen Halt, sie erfordern vielmehr die Zusammenarbeit über Kontinente hinweg: Vor diesem Hintergrund der Globalisierung lädt daher das Land Steiermark mit der FairStyria-Bildungsoffensive und dem FairYoungSytria-Preis Schulklassen und Schulgruppen ein, ihre Ideen zum „Globalen Lernen“ in Projekte umzusetzen. Diese Woche wurden wie in den vergangenen Jahren die von einer hochkarätigen Jury prämierten Ideen im Weißen Saal der Grazer Burg präsentiert und die Preisträgerinnen und Preisträger von Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom ausgezeichnet.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Landeshauptmann-Stv. Khom bezeichnete die Preisträgerinnen und Preisträger als „Vorbilder und Mutmacher“.

Für jedes der zehn ausgezeichneten Projekte gibt es 500 Euro, die zur Umsetzung verwendet werden. Die eingereichten Projekte müssen jedenfalls einen Bezug zur Lebensrealität der Menschen im globalen Süden aufweisen und thematisch mit jener von Kindern und Jugendlichen in der Steiermark verknüpft werden. Damit soll die wechselseitige Auswirkung von Ereignissen und Verhaltensweisen im globalen Kontext aufgezeigt werden. Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gratulierte den ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern sowie Pädagoginnen und Pädagogen zu ihrem Problembewusstsein und zu ihren Lösungsvorschlägen: „Ihr seid echte Vorbilder und Mutmacher für eine Welt, die mehr denn je intensive Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung braucht. Und ihr zeigt, dass man über den Tellerrand hinausblicken und hinausdenken muss, um die Herausforderungen der Gegenwart bewältigen zu können.“ Weiter führte Khom aus, dass die Steiermark mit ihrem internationalen Engagement sich nicht innerhalb ihrer Landesgrenzen verstecken dürfe. Man müsse den Blick auf das große Ganze im Auge behalten, „wenn und weil wir in einer vernetzten Welt gut leben wollen“.

FairYoungStyria-Preisträger-Projekte 2025/2026 im Portrait Die Kroki-Schule Krottendorf-Gaisfeld wurde für das Projekt „Kleidung mit Geschichte“ ausgezeichnet, das sich mit den Produktionsbedingungen von Kleidung, Lieferketten und Konsumverhalten beschäftigt. Angesprochen werden u.a. faire bzw. unfaire Arbeitsbedingungen, Fragen der Nachhaltigkeit und Selbstwirksamkeit. Eingebunden sind in das Projekt das UBZ Graz, Carla und Weltladen Voitsberg.

Die LBS Bad Radkersburg-3c-AH erhält den Preis für „Scent of Solidarity – Düfte verbinden Frauen" weltweit. Das Projekt verbindet die Geschichte bedeutender Kosmetikpionierinnen mit aktuellen Fragen globaler Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Duft- und Kosmetikrohstoffe aus der Karibik, die zeigen, wie Schönheit Verantwortung übernehmen kann. Es entsteht eine interaktive Pop-up-Ausstellung, die an der Schule und anderen Bildungseinrichtungen, etwa dem Schloss Retzhof, gezeigt wird. Die Teilnehmenden erstellen die Ausstellung selbst, vom Storyboard über Lernposter und Infografiken bis hin zu Interviews. Bei einem nachhaltigen Verkaufstag werden das Wissen unmittelbar erprobt und die Beratungskompetenz gestärkt.

©Land Steiermark/Melanie Laimer | Die Kroki-Schule Krottendorf-Gaisfeld wurde für ihr Projekt „Kleidung mit Geschichte“ ausgezeichnet.

Die FairYoungStyria-Preise wurden im vergangenen Herbst bereits zum vierten Mal ausgeschrieben. Die Ausschreibung richtete sich an alle steirischen Schulen der Primar- und Sekundarstufe I und II. Die Preise sind Teil der FairSytria-Bildungsoffensive des Landes Steiermark für globale Verantwortung. Die Preisträgerprojekte werden am 24. Juni 2026, dem FairStyria-Tag, dem jährlichen Informationstag für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Steiermark, im Grazer Joanneumsviertel der Öffentlichkeit vorgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert