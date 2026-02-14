Planai-Hochwurzen-Bahnen: Ausbildung zum Seilbahntechniker abgeschlossen

Alle acht Lehrlinge – Julian Jansenberger, Mario Schmid, Laurenz Maier, Luca Fleer, Johannes Leitgab, Andre Wrede, Valentin Höflehner und Leo Brandner – haben ihre Lehrabschlussprüfung zum Seilbahntechniker erfolgreich bestanden, einige sogar mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg. Drei von ihnen – Julian Jansenberger, Mario Schmid und Laurenz Maier – haben sich zudem für eine Doppellehre entschieden und setzen ihre Ausbildung im Bereich Elektrotechnik noch fort.

Planai-Hochwurzen-Bahnen: Acht Lehrlinge schließen Ausbildung zum Seilbahntechniker erfolgreich ab

„Die hervorragenden Prüfungsergebnisse zeigen, wie engagiert unsere Lehrlinge arbeiten und wie hoch das Ausbildungsniveau bei uns ist. Unsere Nachwuchsfachkräfte sind ein wesentlicher Bestandteil für die Zukunft unseres Unternehmens – wir sind sehr stolz auf diese Leistungen“, betont Katharina Rainer, HR-Managerin der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Als Lehrlingsbeauftragter bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen begleitet Betriebsleiter Silvester Grogl die jungen Fachkräfte während der gesamten Lehrzeit und kennt ihre Entwicklung genau. Auch er zeigt sich von den Leistungen der Absolventen beeindruckt: „Unsere Lehrlinge haben in den vergangenen Jahren großes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist gezeigt. Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung sind sie bestens für ihren weiteren beruflichen Weg vorbereitet.“ Die Planai-Hochwurzen-Bahnen beschäftigen im Winter rund 420 Mitarbeiter und bilden derzeit 15 Lehrlinge aus.