Stammzellenspender für Matteo (12) gefunden: „Danke an alle Lebensretter“

Matteo hat es geschafft: Für den 12-jährigen Jugendfeuerwehrmann wurde ein passender Stammzellenspender gefunden. Nach der erfolgreichen Typisierungsaktion kann Matteo nun hoffnungsvoll auf seine Behandlung blicken.

Nach wochenlanger Sorge und zahlreichen Unterstützern gibt es endlich Grund zur Erleichterung: Der zwölfjährige Matteo aus dem Murtal, der dringend eine Stammzellenspende benötigte, hat seinen „genetischen Zwilling“ gefunden. Die Feuerwehr St. Lorenzen bei Knittelfeld teilte die gute Nachricht via Social Media und bedankte sich überschwänglich bei allen Helferinnen und Helfern: „DANKE an alle Lebensretter! Dank eurer unglaublichen Unterstützung bei der Suche nach einem Stammzellenspender haben wir es geschafft: Matteo hat seinen ‚genetischen Zwilling‘ gefunden! Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die wir erfahren durften.“

Matteo (12) kämpft tapfer um sein Leben

Matteo, ein engagierter Jugendfeuerwehrmann, stand monatelang im Kampf gegen eine schwere Erkrankung, die nur durch eine passende Stammzellenspende besiegt werden kann. Die Typisierungsaktionen, unter anderem am 30. Jänner 2026 in St. Lorenzen, hatten Hunderten die Möglichkeit wahrgenommen, sich testen zu lassen und Leben zu retten.

Feuerwehr appelliert weiter für Typisierungen: „Werde auch du zum Lebensretter“

Auch wenn für Matteo nun die größte Hürde genommen ist, bleibt die Situation für viele andere Patienten weiterhin kritisch. Die Feuerwehr appelliert deshalb an die Bevölkerung: Jede Registrierung kann Leben retten. Wer sich noch nicht typisieren lassen hat, kann dies bei einer der zahlreichen Aktionen vor Ort tun oder bequem von zu Hause aus ein Testkit bestellen. „Es dauert nur wenige Minuten, kann aber für jemanden anderes ein ganzes Leben bedeuten“, heißt es von der Feuerwehr St. Lorenzen. Matteo selbst kann nun hoffnungsvoll in die Zukunft blicken – und sein Beispiel zeigt, wie viel Solidarität und Engagement in der Gemeinschaft bewirken können.