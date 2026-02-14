Feuriger Valentinstag – und doch glimpflich ausgegangen

In der Reisstraße in Weißkirchen ist am Samstagvormittag ein Zimmerbrand ausgebrochen. Zwei Feuerwehren rückten sofort aus, doch vor Ort zeigte sich: Das Feuer hatte sich mangels Sauerstoff bereits selbst erstickt.

Die Feuerwehren Weißkirchen und Baierdorf standen am Valentinstag bei einem Zimmerbrand in der Reisstraße im Einsatz.

Gegen 10.15 Uhr wurden die Feuerwehren Weißkirchen und Baierdorf am Valentinstag, dem 14. Februar 2026, zu einem Zimmerbrand alarmiert. Der Einsatzort: ein Gebäude in der Reisstraße in der steirischen Gemeinde Weißkirchen. Ohne Zeit zu verlieren rückten beide Wehren aus. Bereits während der Anfahrt rüsteten sich die Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz aus.

Atemschutz im Einsatz

Vor Ort wurde umgehend ein Hochdruckrohr vorgenommen. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das betroffene Gebäude vor. Rasch stellte sich heraus, dass es tatsächlich in einem Zimmer gebrannt hatte. Doch es gab auch eine überraschende Erkenntnis: Das Feuer war aufgrund des fehlenden Sauerstoffs von selbst erstickt. Offene Flammen konnten keine mehr festgestellt werden.

©BM d.V. Nico Schaden | Unter schwerem Atemschutz kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude und belüfteten es anschließend mit einem Hochleistungslüfter.

Kontrolle mit Wärmebildkamera

Trotzdem blieb die Lage ernst. Der betroffene Bereich wurde sorgfältig mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. So konnten mögliche Glutnester aufgespürt werden. Die Überprüfung ergab schließlich Entwarnung: Es wurden keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt. Damit war klar, dass keine weitere Brandgefahr bestand.

Gebäude belüftet

Anschließend wurde das Haus mit einem Hochleistungslüfter belüftet, um Rauch und Schadstoffe aus dem Gebäude zu entfernen. Nach Abschluss aller Maßnahmen übergaben die Feuerwehren die Einsatzstelle an die Polizei. Neben den beiden Feuerwehren standen auch die Polizei sowie das Rote Kreuz im Einsatz.