Neue Asbestfunde beschäftigen steirische Landespolitik

Nach den neuen Asbestfunden in der Oststeiermark erhöht sich der politische Druck. Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner fordert von Landesrat Hannes Amesbauer eine Kurskorrektur und strengere Kontrollen.

Nach den jüngsten Asbestfunden in der Oststeiermark wächst der politische Druck auf die Landesregierung. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte am Freitag, dem 13. Februar, Proben präsentiert, in denen teils ein Asbestgehalt von über 50 Prozent festgestellt wurde, 5 Minuten berichtete. Betroffen sind unter anderem Bankette neben Gehsteigen, Streusplitt auf einem Hauptplatz sowie Bereiche rund um Bahnhöfe. Während Greenpeace einen „Aktionsplan gegen Asbestgefahren“ fordert und sensible Zonen rasch von belastetem Material befreit sehen will, meldet sich nun auch die steirische Opposition zu Wort.

„… kann niemand mehr so tun, als ginge uns das nichts an“

Der Grüne Kontrollsprecher Lambert Schönleitner sieht das Land in der Pflicht. „Nach den positiven Proben in der Oststeiermark kann niemand mehr so tun, als ginge uns das nichts an“, sagt Schönleitner. „Ich erwarte mir, dass Landesrat Hannes Amesbauer entgegen seiner Aussagen aus der letzten Landtagssitzung nun professionell mit diesen Ergebnissen umgeht und rasch tätig wird.“

©Die Grünen Steiermark Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner sieht nach den neuen Asbestfunden die Landesregierung in der Pflicht.

„Es geht um Vorsorge“

Hintergrund sind Diskussionen im Landtag, in denen die Thematik bereits behandelt wurde. Damals hatte der zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) die Lage anders eingeschätzt. Mit den nun veröffentlichten Analysen sieht Schönleitner jedoch eine neue Ausgangslage. Für ihn müssen die aktuellen Nachweise Anlass sein, das Asbest-Monitoring in der Steiermark deutlich zu verschärfen. „Es geht um Vorsorge. Wenn an Orten, an denen täglich Menschen unterwegs sind, stark belastetes Material liegt, braucht es Maßnahmen und Transparenz.“

Schönleitner fordert Alternativen zu Streusplitt

Zwar fielen laut Greenpeace Proben aus zwei steirischen Serpentinit-Steinbrüchen nicht hoch belastet aus. Das sei „zumindest positiv“, ändere aber nichts am grundsätzlichen Problem, so Schönleitner. „Wo asbesthaltiges Grundgestein problematisch eingesetzt wird – etwa als Streusplitt mit hohem Abrieb – sollte man konsequent Alternativen nutzen. Das ist problemlos möglich. Einige Kommunen gehen diesen Weg seit Jahren. Das begrüßen wir ausdrücklich.“