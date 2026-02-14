Im Drogeriemarkt: Frau stolpert über Einkaufskorb und wird schwer verletzt

Ein kurzer Abstecher in den Drogeriemarkt endete für eine 49-Jährige in Gleisdorf (Bezirk Weiz) im Spital. Am Samstagnachmittag, 14. Februar, stolperte sie über einen abgestellten Einkaufskorb. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Laut Polizei „besuchte die 49-Jährige in ihrer Nachmittagspause gegen 14.30 Uhr einen Drogeriemarkt in Gleisdorf“. Mehrere Menschen warteten dort vor einem Automaten. Die Frau dürfte sich „durch eine Schlange von Menschen, die vor einem Automaten warteten, gezwängt haben“. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte sie „einen von einer weiteren Kundin abgestellten Einkaufskorb übersehen haben“. Die Folge: Die 49-Jährige stolperte über den Korb und kam zu Sturz. Beim Sturz hat sich die Frau schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde ins LKH Weiz gebracht.