/ ©KRemling05
Foto auf 5min.at zeigt das LKH Weiz
Im Drogeriemarkt in Gleisdorf stolperte eine 49-Jährige über einen abgestellten Einkaufskorb und hat sich dabei schwer verletzt.
Gleisdorf
14/02/2026
Ins LKH eingeliefert

Im Drogeriemarkt: Frau stolpert über Einkaufskorb und wird schwer verletzt

Ein kurzer Abstecher in den Drogeriemarkt endete für eine 49-Jährige in Gleisdorf (Bezirk Weiz) im Spital. Am Samstagnachmittag, 14. Februar, stolperte sie über einen abgestellten Einkaufskorb. Sie erlitt schwere Verletzungen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Laut Polizei „besuchte die 49-Jährige in ihrer Nachmittagspause gegen 14.30 Uhr einen Drogeriemarkt in Gleisdorf“. Mehrere Menschen warteten dort vor einem Automaten. Die Frau dürfte sich „durch eine Schlange von Menschen, die vor einem Automaten warteten, gezwängt haben“. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte sie „einen von einer weiteren Kundin abgestellten Einkaufskorb übersehen haben“. Die Folge: Die 49-Jährige stolperte über den Korb und kam zu Sturz. Beim Sturz hat sich die Frau schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde ins LKH Weiz gebracht.

