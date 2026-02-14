Schnee, Wind und Sonne – so wird der Sonntag in der Steiermark

Der Sonntag startet in der Steiermark noch winterlich. Im Norden schneit es, im Süden setzt sich rasch die Sonne durch.

Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst noch bewölkt. „In der nördlichen Obersteiermark kommt es zu einigen Schneeschauern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Weiter südlich bleibt es trocken, und ab Mittag setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Auch im Norden lockern die Wolken am Nachmittag über den Tälern auf, die Schneeschauer ziehen sich ins Bergland zurück. Mit mäßigem bis starkem Nordwestwind wird es spürbar kälter als zuletzt. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und +4 Grad, am Nachmittag werden von Nord nach Süd 1 bis 8 Grad erreicht.

