St. Andrä: 23-Jähriger prallt gegen Baum – schwer verletzt

In St. Andrä am Höch (Bezirk Leibnitz) ist ein 23-Jähriger in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins LKH Wagna gebracht.

Gegen 4.15 Uhr war der 23-Jährige am Sonntag, dem 15. Februar 2026, im Gemeindegebiet von St. Andrä am Höch (Bezirk Leibnitz, Steiermark) unterwegs. Was genau passierte, ist noch unklar „Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt sein“, heißt es vonseiten der Beamten.

Frontal gegen Baum

Der Wagen krachte frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war enorm. Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. „Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Wagna gebracht“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

23 Feuerwehrleute im Einsatz

Neben dem Notarzt standen auch zwei Feuerwehren im Einsatz. „Die Freiwilligen Feuerwehren Gleinstätten und Pistorf standen mit insgesamt 23 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden“, teilt die Polizei mit. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen.