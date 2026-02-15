Wetterumschwung in der Steiermark: Schnee und Frost kommen zurück

In der Steiermark wird’s zum Wochenstart wieder richtig winterlich. Von leichtem Schneefall in der Obersteiermark bis zu Sonne im Mur- und Mürztal ist alles dabei. Auch zum Fasching mischt das Wetter kräftig mit.

Der Winter ist (leider) noch lange nicht vorbei - nächste Woche zeigt er in der Steiermark noch einmal, was er kann.

Ab Sonntagnachmittag zeigt der Winter in der Steiermark wieder seine Zähne. Schneeschauer ziehen sich ins Bergland zurück, der Wind legt zu und die Temperaturen bleiben die ganze Woche über frostig. Noch hängen über Teilen des Landes dichte Wolken, doch Bewegung kommt hinein. „Auch im Norden lockern die Wolken am Nachmittag über den Tälern auf und die leichten Schneeschauer ziehen sich ins Bergland zurück“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ausgehend vom Mur- und Mürztal zeigt sich zunehmend die Sonne, während es im äußersten Südosten am längsten bewölkt bleibt. Dazu weht ein mäßiger bis starker Nordwestwind. Mit maximal -2 bis 4 Grad im Norden und bis zu 8 Grad im Südosten ist es kälter als zuletzt. Der Winter meldet sich damit deutlich zurück.

Montag: Nächste Front rollt an

Zum Wochenstart bleibt es unbeständig. „Am Montag zieht von Westen das nächste Frontensystem durch“, wissen die Wetterexperten. Im Norden scheint zu Beginn noch die Sonne, doch tagsüber lässt Schneefall nicht lange auf sich warten. Auch im Süden könnten einzelne Schneeflocken vom Himmel tanzen. Im Laufe des Nachmittages lockern die Wolken gebietsweise auf. In der Obersteiermark weht mäßiger Nordwest- bis Westwind und bringt etwas mildere Luftmassen mit sich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad, am Nachmittag werden 1 bis 4 Grad erreicht.

Faschingsdienstag: Zwischen Föhn und Flocken

Am Faschingsdienstag zeigt sich die Obersteiermark wechselhaft. Zeitweise ziehen mit böigem Wind Schneeschauer durch. „Der meiste Neuschnee dürfte im steirischen Salzkammergut zusammen kommen“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Dort könnte es also weiß werden. Vom Oberen Murtal bis in den Südosten sorgt Nordföhn hingegen für längere sonnige Phasen. Hier ist es auch milder. Die Temperaturminima liegen zwischen -5 und -1 Grad, die Höchstwerte reichen von 2 bis 8 Grad.

Aschermittwoch und Ausblick

Am Aschermittwoch dominieren voraussichtlich die Wolken. Am Nachmittag ist gebietsweise etwas Schneefall möglich, in tiefen Lagen ist Regen nicht ausgeschlossen. Die Frühwerte liegen bei -6 bis -1 Grad, die Tagesmaxima zwischen 3 und 8 Grad. Für Donnerstag ist die Wetterentwicklung noch unsicher. Es könnte jedoch gut sein, dass es neben der Obersteiermark auch im Süden des Landes winterlich wird. Erst am Freitag gibt es Entspannung: „Wetterbesserung mit Sonnenschein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria.