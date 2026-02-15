Seit Dienstagabend: 23-jähriger Steirer wird vermisst

Ein 23-Jähriger aus Stainz im Bezirk Deutschlandsberg wird seit Dienstagabend vermisst. Herbert S. ist seit 11. Februar 2026, 19.30 Uhr, abgängig. Die Organisation „Österreich findet euch“ macht nun auf den Fall aufmerksam.

Zuletzt wurde der Steirer Herbert S. am Dienstag, dem 11. Februar, gegen 19.30 Uhr gesehen. Seither fehlt von dem jungen Steirer jede Spur. Die Organisation „Österreich findet euch“ veröffentlichte einen Suchaufruf, um möglichst viele Menschen in der Region zu erreichen.

Über 180 Zentimeter groß

Der 23-Jährige ist über 180 Zentimeter groß, hat dunkelbraune Haare und einen Oberlippenbart. Auffällig sind seine Tattoos. Diese Merkmale könnten bei einer möglichen Sichtung helfen. Weitere Details zu seinem Aufenthaltsort sind derzeit nicht bekannt.

©Privat/Österreich findet euch Der 23-jährige Herbert S. aus Stainz wird seit Dienstagabend vermisst. Hinweise bitte an die Polizei.

Mit silbernem Fiat unterwegs

Herbert S. ist mit einem silbernen Fiat Punto unterwegs. Das Fahrzeug trägt das behördliche Kennzeichen DL-682FE. Wer das Auto sieht oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, soll nicht zögern.