Vier Stunden zur Schule! Bus-Frust in der Steiermark

Fast vier Stunden täglich im Bus sitzen - für viele Jugendliche aus dem Bezirk Murau ist das laut NEOS Realität. Die Partei fordert nun einen „Schulbus-Express“ und bringt einen Antrag ein.

Wer aus Teufenbach nach Judenburg in die Schule fährt, braucht derzeit viel Geduld. Laut Medienberichten müssen Kinder für einen Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr bereits gegen 6.05 Uhr aufbrechen und sind trotz kurzer Distanz beinahe zwei Stunden unterwegs. Am Nachmittag endet die Verbindung teils schon nach der sechsten oder achten Stunde. Eltern müssten ihre Kinder dann etwa in Scheifling abholen.

„… weder zeitgemäß noch fair, sondern einfach unzumutbar“

Für die NEOS Steiermark ist das nicht hinnehmbar. Infrastruktursprecher Robert Reif warnt: „Vier Stunden Pendelzeit pro Tag für den Schulweg sind weder zeitgemäß noch fair, sondern einfach unzumutbar. Das ist verlorene Lernzeit, verlorene Freizeit und eine enorme Belastung für Kinder und Eltern. Der Schulweg darf nicht zur Odyssee werden.“

©NEOS Steiermark NEOS-Infrastruktursprecher Robert Reif fordert eine rasche Lösung für die langen Schulwege in der Steiermark.

Kritik von Schule und Eltern

Bereits Anfang Februar hatte die „Kleine Zeitung“ über die angespannte Situation berichtet. Direktorin Ursula Schriefl vom BG/BRG Judenburg wandte sich in einem Schreiben an das Regionalmanagement Murau-Murtal. Sie machte darauf aufmerksam, dass sich die Verbindungen seit der Fahrplanumstellung im Dezember 2025 im Zuge der Koralmbahn weiter verschlechtert hätten. Besonders betroffen seien junge Schülerinnen und Schüler aus dem Bezirk Murau. Laut Schriefl würden manche Familien ihre Kinder gerne in Judenburg anmelden, sähen sich wegen der Verkehrssituation aber nicht dazu in der Lage. Auch Eltern forderten Verbesserungen. Als möglicher Lösungsansatz wurde dabei ein „Schul-Express-Bus“ ins Spiel gebracht.

Antrag für „Schulbus-Express“

Genau hier setzen nun die NEOS an. Sie unterstützen einen „Schulbus-Express Murau Murtal“, der an Schultagen morgens sowie nach der sechsten und bei Bedarf nach der achten Stunde mit weniger Stopps fahren soll. Dadurch sollen sich die Fahrzeiten deutlich verkürzen und die Heimfahrt planbarer werden. Reif betont abschließend: „Wir brauchen eine Lösung, die für die Betroffenen spürbar ist – nicht erst irgendwann, sondern jetzt. Wer in Murau zuhause ist, darf beim Weg zur Schule nicht schlechter gestellt sein als Jugendliche in zentraleren Regionen. Mobilität ist Infrastruktur, und Infrastruktur ist eine Frage der Chancengerechtigkeit.“