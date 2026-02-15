Fahrerflucht nach Unfall: Radfahrerin von Auto erfasst

Ein unbekannter Pkw-Lenker steht im Verdacht, Sonntagfrüh, 15. Februar 2026, eine 63-jährige Radfahrerin touchiert und danach Fahrerflucht begangen zu haben. Die Frau wurde verletzt, die Polizei sucht nun um Hinweise.

Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert und stationär aufgenommen.

Die 63-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr gegen 6.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der L203 im Ortsgebiet von Jagerberg in Fahrtrichtung Ungerdorf. Dabei wurde sie von einem unbekannten Pkw-Lenker erfasst .

Ehemann fand verletzte Frau nach Unfall

Der Ehemann der Verunfallten war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs und befand sich weiter voraus. Da seine Gattin nicht an einem vereinbarten Treffpunkt erschien, drehte er um und wurde so auf den Unfall aufmerksam. Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert und stationär aufgenommen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Fahrradfahrerin verletzt: Polizei sucht nach Hinweisen

An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile sichergestellt, eine kriminaltechnische Untersuchung dieser Teile folgt. Die Polizeiinspektion St. Stefan im Rosental ersucht abseits dieser bereits laufenden Erhebungen etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133-6128 zu melden.