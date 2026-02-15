Fastenzeit-Challenge: Die Steiermark symbolisch durchqueren

Auch heuer lädt Bewegungsrevolution, die Initiative des Gesundheitsfonds (in Kooperation mit den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION), alle Steirerinnen und Steirer ein, die

Fastenzeit aktiv zu gestalten und gleichzeitig gesunde Gewohnheiten zu etablieren: Vom 18. Februar bis 4. April geht es bei der Fastenzeit-Challenge 2026 darum, Schritte zu

sammeln – und am Ende sogar etwas zu gewinnen.

Die Steiermark symbolisch durchqueren -so läuft die Fastenzeit-Challenge

Wie schon im Vorjahr ist dafür die App der Bewegungsrevolution notwendig, die im App Store oder über Google Play kostenlos heruntergeladen werden kann. Teilnehmende bewegen sich in den 46 Tagen ganz bewusst und sammeln dabei Schritte, um sozusagen symbolisch die Steiermark zu durchqueren. Als Maßstab wird die Luftlinie von West nach Ost, also in etwa die Distanz von Schladming bis nach Bad Radkersburg, herangezogen. Dies entspricht einer Länge von ca. 196 Kilometern. Auf Basis einer durchschnittlichen Schrittlänge von 0,8 Metern sind dies insgesamt rund 245.000 Schritte – also etwa 5.300 Schritte pro Tag, die in der gesamten Fastenzeit zurückgelegt werden sollen. Jede Person kann jederzeit zwischen 18. Februar und 4. April einsteigen. Es gibt kein Tageslimit und keine Vorgabe, wie viele Schritte man gehen muss. Entscheidend ist nur, regelmäßig in Bewegung zu bleiben und letztendlich bis zum Karsamstag die 245.000 Schritte zu schaffen. Teilnehmende können sich auch freiwillig einem Verein zuordnen. So entsteht aus der individuellen Challenge ein gemeinschaftlicher Anreiz, zusammen aktiv zu sein. Wer die benötigten 245.000 Schritte während der Fastenzeit erreicht, nimmt automatisch an einer Verlosung von Preisen (zur Verfügung gestellt von Steiermark Tourismus) teil. Es werden drei Gewinner ausgelost, zusätzlich erhält der Verein mit den meisten zugeordneten und aktivsten Teilnehmenden einen Extra-Preis.

Bewegungsrevolution startet im Frühjahr eine Wanderoffensive

Nach der Fastenzeit ist es natürlich mit der Bewegung nicht vorbei – im Gegenteil: Die Bewegungsrevolution hat auch zu Ostern und danach tolle Aktionen parat: Am Osterwochenende wird es in einigen Regionen der Steiermark wieder die allseits beliebte „Bewegte Ostereiersuche“ geben. Informationen dazu folgen im März. Ab 11. April steigt eine Wanderoffensive – ein einzigartiges Wanderprogramm im Rahmen der „Tour de Steiermark“ quer durch unser Bundesland. Jede Woche wird mindestens einmal gewandert, bis Juni warten so besondere Highlights auf alle Teilnehmenden. Insgesamt sind zwischen 15 und 20 Wanderungen in der ganzen Steiermark geplant, darunter etwa Kräuterwanderungen in verschiedenen Bezirken, eine Buschenschankwanderung im Schilcherland, eine dreiteilige Schlösserwanderung in Ragnitz (Bezirk Leibnitz), exklusive Seniorenwanderungen sowie spezielle Inklusionswanderungen. Den Auftakt macht die „Kick-off-Wanderung“ in Fernitz Mellach am 11. April mit Fußballstar und Sturm-Legende Jakob Jantscher.