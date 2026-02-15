Neuer Rekord: So viele Klimatickets wurden in Graz verkauft

2025 wurden mit 93.084 verkauften Tickets so viele wie noch nie abgesetzt – ein Anstieg von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gefragt waren die Monate September, Oktober und Jänner.

Unbegrenzt mit den Öffis durch die gesamte Steiermark fahren: Mit dem regionalen KlimaTicket ist das seit 2022 kostengünstig möglich. Ein Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen der Holding Graz zeigt, dass das Angebot stark genutzt wird und die Zahl der Kunden jährlich weiter steigt.

Verkaufsrekord: „So viele wie noch nie“

„Im Jahr 2025 hat die Holding Graz insgesamt 93.084 KlimaTickets und damit so viele wie noch nie verkauft“, teilt das Unternehmen in einer Aussendung am Sonntag mit. Im Vergleich zu 2024 mit 90.136 Tickets entspricht das einem Plus von 3,3 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich die hohe Nachfrage in den verkaufsstärksten Monaten: Die höchsten Verkaufszahlen im Jahr 2025 wurden im September mit 12.513 Tickets, im Oktober mit 10.968 Tickets sowie im Jänner mit 9.967 Tickets erzielt. Auch in den übrigen Monaten bewegten sich die Verkaufszahlen auf konstant hohem Niveau.

Stadt unterstützt Klimaticket-Kauf

Das KlimaTicket Steiermark Classic Graz wird von der Stadt Graz ebenso wie die Varianten Jugend/ Senior/Spezial seit 2023 für alle Personen mit Hauptwohnsitz in Graz mit 100 Euro bzw. 75 Euro gefördert. Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner sieht in den anhaltend hohen Absatzzahlen eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges: „Wenn das Angebot stimmt, steigen die Menschen gerne um. Daher unterstützt die Stadt all jene, die das KlimaTickets nutzen wollen aus Überzeugung. Das Ticket passt in den Alltag der Menschen, es spart Geld, Zeit und macht den ÖV zur unkomplizierten ersten Wahl.“