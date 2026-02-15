„Klescher gehört“: Alkolenker flüchtete von Unfallort

Ein unbekannter Pkw-Lenker stand im Verdacht, Sonntagfrüh, 15. Februar 2026, eine 63-jährige Radfahrerin touchiert und danach Fahrerflucht begangen zu haben. Der Mann wurde nun ausgeforscht.

Hinsichtlich des Unfalles gab der Lenker an, lediglich einen „Klescher“ gehört zu haben.

Hinsichtlich des Unfalles gab der Lenker an, lediglich einen „Klescher“ gehört zu haben.

Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr am Sonntag gegen 6.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der L203 im Ortsgebiet von Jagerberg (Südoststeiermark) in Fahrtrichtung Ungerdorf. Dabei wurde sie von einem unbekannten Pkw-Lenker erfasst. Der Lenker fuhr daraufhin einfach davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Mehr dazu liest du hier: Fahrerflucht nach Unfall: Radfahrerin von Auto erfasst.

Fahrerflüchtiger Lenker ausgeforscht

Polizisten der Polizeiinspektion St. Stefan im Rosental konnten den flüchtigen Unfalllenker nach intensiven Erhebungen ausforschen. Beim Unfalllenker handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

„Klescher gehört“: Lenker war alkoholisiert

Der Mann war zum Zeitpunkt der Ausforschung laut einem Alkomattest noch mittelgradig alkoholisiert, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Hinsichtlich des Unfalles gab er an, lediglich einen „Klescher“ gehört zu haben. Da er dieses Geräusch laut eigenen Angaben nicht mit einem Unfall in Verbindung gebracht hatte, setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

42-Jähriger angezeigt

Der 42-Jährige wird wegen Imstichlassen eines Verletzten an die Staatsanwaltschaft Graz und hinsichtlich der Alkoholisierung an die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark angezeigt. Hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Fahrradfahrerin gibt es keine neuen Informationen.