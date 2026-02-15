Skip to content
/ ©BFVMZ Pusterhofer
Das war der Wintersporttag 2026 der Feuerwehren im Bereich Mürzzuschlag
30 Teilnehmergruppen, bestehend aus 5 Eisstockschützen, nahmen teil.
Mürzzuschlag
15/02/2026
30 Gruppen

Am Sonntag, 15. Februar 2026 fand in der Stanz/M. das Feuerwehreisstockschießen
des Bereiches Mürzzuschlag statt. Diesmal nahmen 30 Teilnehmergruppen,
bestehend aus 5 Eisstockschützen, teil.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Als Bereichssieger ging die Mannschaft FF Edelsdorf Bewerbsgruppe 1 hervor. Die Mannschaft FF Freßnitz 1 erreichte den 2. Platz vor der Moarschaft FF Mürzsteg. Als Gratulant stellte sich Bereichskommandant LFR Rudolf Schober und Bereichskommandant-Stv. BR Johann Eder Schützenhofer ein, die auch aktiv am Bewerb teilnahmen. Schober bedankte sich bei HFM Florian Zahnschirm für die Organisation und Durchführung. „Natürlich hatten alle Teilnehmer eine Portion Ehrgeiz eingebracht und erhielten Warenpreise bei der Siegerehrung. Der eigentliche Grundgedanke war aber wieder die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten“, teilt die Feuerwehr mit. So ging ein unfallfreier Wintersporttag zu Ende. Für den sportlichen und kameradschaftlichen Ablauf dieser Veranstaltung, sowie bei allen Helfern, dem ESV Stanzertal, bedankte sich Wettbewerbsleiter HFM Florian Zahnschirm.

