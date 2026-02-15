Das war der Wintersporttag 2026 der Feuerwehren im Bereich Mürzzuschlag

Als Bereichssieger ging die Mannschaft FF Edelsdorf Bewerbsgruppe 1 hervor. Die Mannschaft FF Freßnitz 1 erreichte den 2. Platz vor der Moarschaft FF Mürzsteg. Als Gratulant stellte sich Bereichskommandant LFR Rudolf Schober und Bereichskommandant-Stv. BR Johann Eder Schützenhofer ein, die auch aktiv am Bewerb teilnahmen. Schober bedankte sich bei HFM Florian Zahnschirm für die Organisation und Durchführung. „Natürlich hatten alle Teilnehmer eine Portion Ehrgeiz eingebracht und erhielten Warenpreise bei der Siegerehrung. Der eigentliche Grundgedanke war aber wieder die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten“, teilt die Feuerwehr mit. So ging ein unfallfreier Wintersporttag zu Ende. Für den sportlichen und kameradschaftlichen Ablauf dieser Veranstaltung, sowie bei allen Helfern, dem ESV Stanzertal, bedankte sich Wettbewerbsleiter HFM Florian Zahnschirm.

©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer