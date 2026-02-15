Buch über Frohnleitens Musiklegende präsentiert

Bürgermeister Johannes Wagner begrüßte die zahlreichen Gäste und unterstrich in seiner Ansprache die enge Verbundenheit Hindlers mit seiner Heimatstadt: „Wir sind froh und stolz, dass mit Johann Hindler ein waschechter Frohnleitner zu den prägenden Persönlichkeiten des internationalen Musiklebens zählt, der unserer Gemeinde durch seine Auftritte – sei es bei den Serenaden auf der Burg Rabenstein oder bei der Matinee mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker – bis heute treu geblieben ist.“ Im Mittelpunkt des Abends standen die Lesungen des Autors Johannes Hindler, die durch musikalische Beiträge von Richard Galler, Hans Hindler und Petra Liedauer stimmungsvoll ergänzt wurden.

„Hans – der Luftlehrer“: Buch über Johann Hindler in Frohnleiten präsentiert

Johann (Hans) Hindler wuchs in Frohnleiten auf und begann bereits im Alter von neun Jahren mit dem Klarinettenspiel. Nach Studien in Graz und Wien führte ihn sein Weg zu den Wiener Philharmonikern, denen er über Jahrzehnte als Musiker verbunden war, sowie an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wo er Generationen von Klarinettistinnen und Klarinettisten ausbildete. Neben seiner internationalen Karriere blieb Hindler stets auch der Volksmusik, der Blasmusik und seiner Heimatgemeinde verbunden. Den Abschluss bildete ein gemütlicher Ausklang in beinahe familiärer Atmosphäre. Die Besucherinnen und Besucher erlebten den Abend als besonders persönlich, da er nicht nur das musikalische Lebenswerk Johann Hindlers würdigte, sondern auch die besondere Vater-Sohn-Perspektive des Autors sichtbar machte.

