Steiermark-Wetter: Die neue Woche bringt Schnee

Am Montag bringt ein neues Frontensystem Schnee in die Steiermark, vor allem im Norden. Tagsüber lässt der Schneefall nach, einzelne Schauer sind auch im Süden möglich.

„Am Montag zieht von Westen das nächste Frontensystem durch. Im Norden schneit es zu Beginn, tagsüber lässt der Schneefall nach“, sagen der Experten der GeoSphere voraus. Auch im Süden kann tagsüber der eine oder andere Schneeschauer durchziehen. Im Laufe des Nachmittages sollen die Wolken gebietsweise wieder auflockern. In der Obersteiermark weht mäßiger Nordwest- bis Westwind. Die Frühtemperaturen erreichen zwischen -7 und -3 Grad, im Laufe des Tages werden dann 2 bis 5 Grad erwartet.

