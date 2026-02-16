Die Roten im Wandel: SPÖ Steiermark stellt Parteistruktur neu auf

Die steirische SPÖ verabschiedet sich von ihrem Regionalmodell und kehrt zu 13 Bezirken zurück. Beim Parteitag kommenden Samstag in Eibiswald wird die neue Struktur beschlossen, auch personelle Änderungen stehen an.

Die steirische SPÖ stellt ihre Parteiorganisation neu auf und verabschiedet sich von einem Modell, das fast zwei Jahrzehnte Bestand hatte. Beim Parteitag am Samstag, dem 21.Februar in Eibiswald soll die Rückkehr zur klassischen Bezirksstruktur mit 13 Bezirken beschlossen werden. Die bisherigen Regionalorganisationen werden aufgelöst, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Ende einer Ära

Das sogenannte Regionalmodell geht auf die Amtszeit von Landeshauptmann Franz Voves zurück. Ziel war es damals, größere Einheiten zu schaffen und Parteiarbeit zu bündeln. Neun Regionalorganisationen mit eigenen Verantwortlichen ersetzten die traditionellen Bezirksparteien. Nun wird dieses System offiziell beendet. Künftig wird die Parteiarbeit wieder in 13 Bezirken organisiert. Jeder Bezirk erhält eine eigene Führung sowie Kommunalbetreuer, die Orts- und Stadtparteien unterstützen sollen.

Weniger Personal, neue Rollen

Mit der Strukturreform geht auch eine personelle Neuordnung einher. Die bisherigen Regionalgeschäftsführer werden durch vier Wahlkreismanager ersetzt. Diese sollen künftig größere Gebiete betreuen und strategische Aufgaben übernehmen. Hintergrund der Reform sind nicht nur organisatorische Überlegungen. Nach mehreren Wahlniederlagen, darunter das Superwahljahr 2024 und die Gemeinderatswahlen 2025, sank die Parteienförderung deutlich. In der Landesparteizentrale wurde Personal abgebaut, offene Stellen nicht nachbesetzt. Eine Rückkehr zur Bezirksstruktur bedeutet daher nicht automatisch einen Ausbau des Apparats. Vielmehr soll mit schlankeren Strukturen effizienter gearbeitet werden.

Politische Konsequenzen

Mit dem Aus für die Regionalorganisationen verlieren auch bisherige Regionalvorsitzende ihre Funktionen, darunter prominente Namen wie Max Lercher oder Ursula Lackner. Wer künftig die Bezirksparteien führen wird, entscheiden die jeweiligen Gremien bis Ende Juni. Offiziell spricht die Parteiführung von einer organisatorischen Anpassung an neue politische Realitäten. Kritiker sehen hingegen auch eine Reaktion auf finanzielle Zwänge.