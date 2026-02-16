Teenager knacken Zigarettenautomaten in Hartberg mit Eisenstange

Vier Jugendliche stehen in Hartberg im Verdacht, Zigarettenautomaten aufgebrochen und Waren gestohlen zu haben. Die Polizei fand rund 100 Zigarettenpackungen in einem Müllsack. Der Schaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Ausgehend von einer Anzeige über eine abgängige Schülerin wurden am 12. Feber gegen 10 Uhr vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren (zwei Burschen und zwei Mädchen) am Bahnhof Hartberg angetroffen. Wie sich herausstellte, dürften die Jugendlichen zuvor in einem Supermarkt einen Ladendiebstahl begangen haben. Bei der Amtshandlung am Bahnhof versuchte einer der Jugendlichen (16) einen Müllsack bei einem abgestellten Auto zu verstecken. In diesem wurden ca. 100 Zigarettenpackungen, E-Zigaretten und mehrere Packungen Nikotinbeutel im Wert von rund 1.000 Euro vorgefunden. Diese Waren dürften von zwei Einbruchsdiebstählen in Zigarettenautomaten in Hartberg am Vortag stammen. Die Scheiben der Automaten wurden dabei mit einer Eisenstange eingeschlagen.

Jugendliche zum Teil geständig

Ein 15-jähriger Verdächtiger legte ein umfassendes Geständnis ab, der 16-Jährige verweigerte jede Auskunft. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz werden die vier Personen auf freiem Fuß angezeigt. Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatorten laufen.