Neuer Rekord: Planai begrüßt millionsten Gast bei Märchenwiesebahn

Jubiläum auf der Planai: Die Märchenwiesebahn begrüßt in der Wintersaison 2025/26 ihren millionsten Fahrgast. Eine Familie aus Deutschland wurde bei Schneefall mit einem Goodie-Paket überrascht.

Mitten im dichten Schneefall und bei perfekten Pistenbedingungen wurde auf der Planai am Montag, dem 16. Februar, ein besonderer Moment gefeiert: Die Märchenwiesebahn begrüßte in dieser Wintersaison ihren millionsten Fahrgast.

„Wir genießen die Ferientage“

Die glücklichen Jubiläumsgäste kommen aus Deutschland. Familie Fay erwischte genau den richtigen Zeitpunkt und wurde vom Team der Märchenwiesebahn persönlich überrascht. Als Erinnerung gab es einen Planai-Rucksack, gefüllt mit attraktiven Goodies. Überreicht wurde das Geschenk von Daniel Gerhardter, stellvertretender Betriebsleiter der Planai, und Stefan Sieder, Maschinist der Märchenwiesebahn. Die Freude war groß, nicht nur bei den Kindern. „Wir genießen derzeit unseren Skiurlaub hier in der Region. Meine Kinder Anna und Lina sind begeistert vom Neuschnee und genießen ihre Ferientage in vollen Zügen“, erzählt Mama Steffie Fay.

Starke Wintersaison auf der Planai

Die Millionenmarke unterstreicht die starke Wintersaison 2025/26. Trotz wechselhafter Wetterphasen präsentiert sich die Planai derzeit in winterlicher Bestform. Frischer Neuschnee sorgt für optimale Bedingungen auf den Pisten. Die Märchenwiesebahn zählt dabei zu den beliebtesten Anlagen im Skigebiet. Sie verbindet zentrale Bereiche der Planai und ist besonders bei Familien gefragt. Die Wintersaison auf der Planai läuft noch bis 12. April 2026.