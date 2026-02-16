Zwei Steirer holten 74.000 Euro: Jetzt warten 4,6 Mio. Euro im Jackpot

Zwei Gewinne gingen zuletzt in die Steiermark, jetzt steigt die Spannung weiter: Bei Lotto „6 aus 45“ wartet am Mittwoch, dem 18. Februar, ein Vierfachjackpot in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro. Auch beim Joker geht es um viel Geld. Vier Ziehungen in Folge ohne Sechser, das gab es heuer bereits einmal. Damals wuchs der Vierfachjackpot sogar noch weiter an. Nun steht erneut eine Millionenrunde bevor.

Zwei Gewinne für die Steiermark

Während der Hauptgewinn am Sonntag ausblieb, durften sich beim Fünfer mit Zusatzzahl gleich vier Spielteilnehmer über Treffer freuen. Zwei davon kommen aus der Steiermark, je ein weiterer Gewinn ging nach Salzburg und ins Burgenland. Alle vier Tipps wurden per Quicktipp gespielt. Jeder Gewinn ist rund 37.000 Euro wert. Am kommenden Mittwoch geht es nun um rund 4,6 Millionen Euro für den Sechser. Es ist bereits der zweite Vierfachjackpot des heurigen Jahres. Auch beim Joker blieb der erste Rang zuletzt unbesetzt. Dadurch kommt es am Mittwoch zu einem Doppeljackpot. Wer das „Ja“ angekreuzt hat, spielt um rund 600.000 Euro, im Falle eines Sologewinns. Bei LottoPlus gab es zuletzt einen Solo-Sechser in Wien. Mehr als 313.000 Euro wurden gewonnen. Durch zusätzliche Systemtreffer stieg die Gesamtsumme sogar auf über 325.000 Euro.