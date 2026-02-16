Camping-Boom: So viele Nächtigungen gab es in der Steiermark

Die Steiermark bleibt ein beliebtes Ziel für Camper, auch wenn die Übernachtungszahlen 2025 leicht rückläufig waren. Auf den Campingplätzen der Region wurden 756.680 Nächtigungen verzeichnet.

Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt sind in Österreich nach wie vor sehr beliebt. Noch nie gab es so viele Campinggäste wie im letzten Jahr. 2025 verzeichnete die Campingbranche mit 8,8 Millionen Übernachtungen (+ 3,46 %) einen neuen Höchststand und damit das fünfte Rekordjahr in Folge. In der Steiermark hat es 756.680 Nächtigungen gegeben. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportal camping.info, das mit jährlich rund 135 Millionen Seitenaufrufen und über 23.000 Campingplätzen zu den führenden Campingportalen in Europa zählt, auf Basis der aktuellen Zahlen von Statistik Austria ermittelt.

Campingübernachtungen 2025 und Veränderungen zum Vorjahr: Österreich: 8.798.295 Nächtigungen (+ 3,46 %) Kärnten: 2.577.185 Nächtigungen (+ 1,80 %)

Tirol: 2.522.095 Nächtigungen (+ 4,32 %)

Salzburg: 998.884 Nächtigungen (+ 5,77 %)

Steiermark: 756.680 Nächtigungen (- 0,37 %)

Burgenland: 561.498 Nächtigungen (+ 11,99 %)

Oberösterreich: 505.868 Nächtigungen (- 1,22 %)

Vorarlberg: 450.624 Nächtigungen (+ 4,33 %)

Niederösterreich: 299.772 Nächtigungen (- 3,32 %)

Wien: 125.689 Nächtigungen (+ 31,83 %)

Das sind die beliebtesten Campingplätze Österreichs

Erst kürzlich zeichnete camping.info die beliebtesten Campingplätze in Europa aus. Zu den Gewinnern des camping.info Awards 2026 zählen in Österreich: Camping Sonnenland in Lutzmannsburg (Burgenland, Europa Nr. 1), Camp Mondseeland in Tiefgraben bei Mondsee (Oberösterreich, Europa Nr. 4), Falkensteiner Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer (Salzburg, Europa Nr. 5), Camping Natürlich Hell in Fügen (Tirol, Europa Nr. 7) sowie Camping Murinsel in Großlobming (Steiermark, Europa Nr. 9).