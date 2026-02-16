Kapfenberg: Viertelfinal-Showdown gegen EHC Kundl 

Die KSV Kängurus treffen am Mittwoch in der alles entscheidenden Viertelfinal-Partie in der Stadthalle Kapfenberg auf den EHC Kundl. Nach zwei Spielen steht es in der Best-of-Three-Serie 1:1. Die Tiroler hatten das erste Auswärtsmatch gegen den Division-Ost-Sieger in der Böhlerstadt sensationell mit 2:1 nach Penaltyschießen gewonnen und es beim Heimspiel am Samstag verabsäumt, den Sack zuzumachen und den Halbfinal-Einzug zu fixieren. Im Gegenteil: Die Steirer spielten in Tirol von Beginn an ein dominantes Auswärtsspiel, scorten in den richtigen Momenten und hatten das Match mit sechs Volltreffern schon nach 40 Minuten entschieden. Dazu hielt Torhüter Felix Nußbacher alle 23 Schüsse auf seinen Kasten ab und feierte damit ein Shutout. Sein Gegenüber Jakub Kostelny musste bei 40 Schüssen auf sein Tor sechs Gegentreffer zulassen, damit lag die Savepercentage beim sonst so starken slowakischen Schlussmann bei nur 85 %. Um die Halbfinal-Chance wahrnehmen zu können, muss Kundl defensiv so wie beim ersten Match in Kapfenberg agieren. Die Kängurus sind beim Auswärtsspiel bei der Chancenverwertung auf den Geschmack gekommen, eine spannende Ausgangslage für ein heißes Playoff-Duell ist garantiert.

Mannschaft hofft auf Unterstützung der Fans

Kapfenbergs Spielertrainer Kristof Reinthaler weiß, wie seine Mannschaft Kundl im alles entscheidenden Spiel besiegen kann und hofft auf die Unterstützung der Fans: „Jetzt haben wir das ganze Spiel wieder zurück nach Kapfenberg verlegt, wo wir jetzt natürlich in die nächste Runde kommen wollen. Es wird extrem wichtig sein, dass wir wieder von Anfang an unsere Leistung bringen, den Zug zum Tor behalten, vor den gegnerischen Goalie gehen und wieder breiter die Schüsse hinbringen. Für die Unterstützung von den Rängen würden wir uns natürlich sehr bedanken, das hilft uns sehr weiter und gibt uns den nötigen Biss, um ins Halbfinale zu kommen!“ Auch Kapfenbergs Präsident Franz Gärtner appelliert an die Fans und verspricht für Mittwochabend ein tolles Eishockeymatch: „Wichtig ist, dass uns am Mittwoch viele Fans von der Tribüne aus den Rücken stärken. Die Fans werden bestimmt ein tolles Spiel sehen und wenn wir wieder so Gas geben wie in Kundl, wird uns das Tor zum Halbfinale weit offenstehen!“ Kundl-Obmann Stefan Rainer will, dass sein Team in Kapfenberg eine echte Playoff-Reaktion zeigt: „Nach unserer bitteren Heimniederlage, in der wir nicht einmal ansatzweise gezeigt haben, dass das ein Playoff-Spiel ist, bekommen wir jetzt noch einmal die Chance, genau das zu beweisen. Wir wollen zeigen, dass auch wir echtes Playoff-Hockey spielen können. Dafür muss natürlich alles perfekt zusammenpassen, um gegen diese starke, eingespielte Truppe den Schritt ins Halbfinale zu schaffen!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert