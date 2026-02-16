Schnee, Wind, Sonne: So wird das Wetter am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag bleibt es in der Steiermark geteilt: Im Norden wechseln Wolken, Schneeschauer und Sonne, dazu weht starker Wind. Im Süden sorgt Nordföhn für Sonnenschein und mildere Temperaturen von 2 bis 8 Grad.

Am Faschingsdienstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark geteilt: Während im Norden der Obersteiermark Wolken, kurze Schneeschauer und einzelne Sonnenfenster wechseln, sorgt starker Westwind für verwehten Neuschnee von bis zu 10 Zentimeter im Salzkammergut. Im Süden dominiert hingegen der Nordföhn, bringt längere Sonnenscheindauer und mildere Temperaturen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -6 und -2 Grad, tagsüber steigen sie auf 2 bis 8 Grad.