Pollen in der Steiermark: Frühblüher stehen in den Startlöchern

Laut dem Polleninformationsdienst Steiermark sorgt die aktuelle Wetterlage mit Regen, Schnee und Temperaturen um fünf Grad dafür, dass der Pollenflug derzeit nur langsam in Fahrt kommt. Zwar blüht die Hasel in tieferen Lagen bereits, insgesamt bleibt die Belastung aber noch gering. Neben den heimischen Strauchhaseln sind auch Baumhaseln in Gärten und Parks zunehmend blühbereit. Bei den Erlen zeigt sich ein gemischtes Bild: Während die Purpur-Erle ihren Höhepunkt bereits überschritten hat, erreichen Grau-Erlen nun ihre Blühphase, zudem nimmt die Zahl der blühbereiten Schwarz-Erlen weiter zu. Vor allem an sonnigen und wärmeren Standorten können bei stabilem Wetter bereits lokale Belastungen auftreten.

Änderung am Wochenende möglich

Ab dem kommenden Wochenende könnte sich die Situation ändern. Sollte das Wetter milder werden, ist mit einem deutlich stärkeren Start der Frühblüher zu rechnen. Für Pollenallergikerinnen und Pollenallergiker kann gerade die frühe Phase der Saison belastend sein, da das Immunsystem besonders empfindlich reagiert. Auch Menschen mit Birkenpollenallergie könnten durch Kreuzreaktionen bereits jetzt Beschwerden verspüren.