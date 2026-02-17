Bei steirischer Billa-Filiale: Auto kracht gegen Mauer

Neun Florianis rückten nach der Alarmierung zum Einsatz aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren das Rote Kreuz sowie die Polizei bereits vor Ort. Ein Auto war aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. „Zwei Insassen wurden dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Freigabe der Einsatzstelle durch die Polizei wurde das Unfallfahrzeug mit Muskelkraft auf einen nahegelegenen Parkplatz geschoben, gesichert abgestellt und auslaufende Betriebsmittel gebunden. Abschließend wurde auch die beschädigte Scheibe an der Hausecke mit Folie abgeklebt“, berichtet die Feuerwehr, die nach rund 45 Minuten den Einsatz beenden konnte.

