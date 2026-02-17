Fasching in der Steiermark: Polizei rüstet sich für rund 10.000 Besucher

Heute werden in der Steiermark tausende Besucher bei Faschingsumzügen erwartet. Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr stehen im Großeinsatz. Chefinspektor Fritz Grundnig erklärt im Gespräch mit 5 Minuten die Sicherheitsmaßnahmen.

Bunt, laut und gut besucht, so kennt man den Faschingsumzug in der Steiermark. Doch hinter den Kulissen läuft seit Wochen die Planung. „Heute erwarten wir bis zu 10.000 Menschen alleine im Raum Graz. Das erfordert viel Organisation bereits im Vorhinein“, sagt Chefinspektor Fritz Grundnig im Gespräch mit 5 Minuten. „Es gibt einen genauen Einsatzplan, der mit allen Beteiligten abgestimmt wurde.“

Planung und Diskretion

Die Polizei setzt dabei auf sichtbare Präsenz und auf Diskretion. „Es werden Polizisten sowohl uniformiert als auch in Zivil im Einsatz sein“, so Grundnig. „Wir wollen ansprechbar sein, aber auch frühzeitig erkennen, wenn sich Situationen anbahnen.“ Wie viele Beamte tatsächlich im Einsatz stehen, bleibt geheim. „Aus taktischen Gründen verraten wir die genaue Zahl nicht. Entscheidend ist: Wir sind ausreichend vorbereitet.“

Klare Zuständigkeiten in Stadt und Bezirken

Der Fokus der Einsätze liegt auch heuer auf Graz. „In der Landeshauptstadt steht das Stadtpolizeikommando im Einsatz. Für die einzelnen Bezirke sind die jeweiligen Bezirkspolizeikommanden verantwortlich“, erklärt Grundnig. Die Zusammenarbeit funktioniere eng abgestimmt. „Wir stehen in ständigem Austausch mit Veranstaltern, Behörden, Rettung und Feuerwehr. Am Faschingsdienstag greift ein eingespieltes System.“ Auch spontane Entwicklungen seien einkalkuliert. „Unsere Einsatzkräfte sind flexibel eingeteilt. Wenn es irgendwo mehr Bedarf gibt, können wir rasch reagieren.“ Nicht nur die Polizei stockt auf. Auch das Rote Kreuz Steiermark bereitet sich intensiv vor. In fünf Regionen werden zusätzlich zum regulären Dienst Ambulanzteams eingesetzt. Damit soll gewährleistet sein, dass medizinische Hilfe rasch vor Ort ist.

Verkehr als größte Herausforderung

Die größte Herausforderung sieht die Polizei im Verkehr, 5 Minuten hat berichtet. „Es wird zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen kommen, vor allem im Raum Graz“, sagt Grundnig offen. „Wir ersuchen alle Besucher, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und mehr Zeit einzuplanen.“ Straßensperren und Umleitungen seien notwendig, um die Sicherheit entlang der Routen zu gewährleisten. „Sicherheit geht vor, auch wenn das kurzfristig Umwege bedeutet.“

Polizei rechnet mit friedlicher Stimmung

Trotz der intensiven Vorbereitungen bleibt der Ton optimistisch. „Auch in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Faschingsumzug eine friedliche Veranstaltung ist“, betont Grundnig. „Wir gehen davon aus, dass es auch heuer so bleibt.“ Die Polizei wolle nicht bremsen, sondern ermöglichen. „Wir sind so eingestellt, dass wir den Menschen in der Steiermark das Feiern gönnen“, sagt er schmunzelnd. „Solange sich alles im gesetzlichen Rahmen hält.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2026 um 09:41 Uhr aktualisiert