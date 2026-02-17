Das sind die Gewinner des SBHS Impact-Ideenwettbewerbs

Der Social Business Hub Styria zeichnete die besten Ideen seines steiermarkweiten Wettbewerbs aus. Über 90 Einreichungen zeigen die starke Innovationskraft. neu sind regionale Schwerpunkte in der Oststeiermark sowie Murau/Murtal.

Am 12. Februar lud der Social Business Hub Styria zur Preisverleihung des steiermarkweit durchgeführten Ideenwettbewerbs für eine zukunftsfähige Steiermark. Ab 18 Uhr wurden vor über 100 Gästen im Unicorn Startup- & Innovation Hub Graz jene Projekte ausgezeichnet, die mit innovativen Ansätzen Antworten auf gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen in der Steiermark geben. Der jährlich stattfindende Ideenwettbewerb verfolgt das Ziel, nachhaltige Konzepte und wirkungsorientierte Geschäftsmodelle sichtbar zu machen und gezielt zu fördern. Mit über 90 eingereichten Ideen zeigte sich auch in diesem Jahr eindrucksvoll, wie groß die Innovationskraft der Steiermark ist.

©Nadja Fuchs Photography

Nach Begrüßung durch Vorstandsteam Kirsten Tangemann und Rüdiger Wetzl sowie Grußbotschaften an die Gewinner durch Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landesrat Willibald Ehrenhöfer sowie Stadtrat Kurt Hohensinner beschrieb Maximilian Kottnig den Werdegang seines Startups dualify. Der ehemalige Gewinner des SBHS-Ideenwettbewerbs entwickelte eine Lehringsapp, die Lehrlinge, Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe digital vernetzt und somit die Qualität und Image der Lehrausbildung steigert.

Die Gewinner 2026 Hauptkategorie EnFera – Das intelligente & nutzerzentrierte CEMS für netzdienliche Energieoptimierung

Einreicher: Christopher Gradwohl

Einreicher: Christopher Gradwohl Heureka Kids – Das Lernzentrum für neugierige Köpfe

Einreicher:innen: Christian Freißling + Margit Höller

Einreicher:innen: Christian Freißling + Margit Höller RevoPure – mobile, energieautarke Wasseraufbereitungseinheit

Einreicher: Christoph Udier Kategorie Jugend 5 Schritte voraus – strukturierte Peer-to-Peer-Nachhilfe

Einreicher:innen: Seline Serengau, Lilly Krempel, Lena Nöst, Laura Grienschgl und Stefan

Fleck, HLW Schrödinger

Einreicher:innen: Seline Serengau, Lilly Krempel, Lena Nöst, Laura Grienschgl und Stefan Fleck, HLW Schrödinger Wo dürfen wir sein? – Öffentliche Räume aus der Sicht von Jugendlichen

Einreicherinnen: Valentina Ertl & Julia Ertl

Preisgeld wartet auf die Gewinner

Die von einer Fachjury ausgewählten Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro sowie Sachpreise im Wert von 3.000 Euro – ermöglicht durch Sponsoren wie die Steiermärkische Sparkasse. Darüber hinaus profitieren die prämierten Teams von einer intensiven Weiterentwicklung ihrer Konzepte gemeinsam mit den Expertinnen des Social Business Hub Styria.