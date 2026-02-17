Brand auf A2: Kleintransporter ging in Flammen auf

Mehrere Einsatzkräfte rückten am Montagabend, dem 16. Februar 2026 zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 Südautobahn auf Höhe Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) in der Steiermark aus.

Gegen 21.30 Uhr wurden die Feuerwehren Untergroßau, Obergroßau und Sinabelkirchen am späten Montagabend zu einem Fahrzeugbrand auf die A2 Südautobahn gerufen. „Ein Kleintransporter hat in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Auffahrt Sinabelkirchen aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen“, informiert die Feuerwehr Obergroßau, bei deren Ankunft das Fahrzeug bereits in Vollbrand stand. Weiters heißt es in dem Einsatzbericht: „Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Glück rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.“

©Feuerwehr Obergroßau

Brand erfolgreich gelöscht

Die Feuerwehrleute löschten den Brand mittels HD-Rohr und Schaum unter schwerem Atemschutz, leuchteten die Einsatzstelle aus und öffneten die Türen des Transporters mit dem Hydraulischem Rettungsspreitzer, um alle verbleibenden Glutnester löschen zu können. Damit sich aufgrund der nassen Fahrbahn kein Blitzeis bildet, wurde ein Streufahrzeug der ASFINAG nachbeordert. Gegen 23.15 Uhr konnte der Einsatz, zu dem auch Rotes Kreuz, Polizei und die ASFINAG ausrückten, beendet werden.