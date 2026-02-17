Überraschende Zahl: Jeder Vierte in der Steiermark fährt kaum Auto

27 Prozent der Steirer ab 16 Jahren lenken nie oder nur selten ein Auto. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse. Mit Beginn der Fastenzeit startet nun die Initiative „Autofasten“, mit Fokus auf Gehen, Radfahren und Öffis.

Autofasten hat in der Steiermark längst begonnen, zumindest für viele Menschen im Alltag. Laut einer aktuellen Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria lenken 19 Prozent der Steirer ab 16 Jahren nie ein Auto, weitere 8 Prozent nur selten. Das sind rund 286.000 Personen. Demgegenüber sitzen 32 Prozent täglich hinter dem Steuer, weitere 29 Prozent mehrmals pro Woche. 11 Prozent greifen mehrmals im Monat zum Autoschlüssel. Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl jener, die selten oder nie Auto fahren, um rund 6.000 Personen gestiegen.

Start der Initiative „Autofasten“

Mit Beginn der Fastenzeit startet nun die Initiative „Autofasten“, getragen von der katholischen und evangelischen Kirche und unterstützt vom VCÖ. Das Motto heuer: „Fair zu Fuß unterwegs“. „Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste und umweltfreundlichste Mobilität. Das Potenzial, dass mehr zu Fuß gegangen wird, ist groß. Immerhin ist rund jede zehnte Autofahrt in Gehdistanz“, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Wer öfter zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, spare nicht nur Geld, sondern tue auch der eigenen Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes.

Zwei Drittel gehen täglich zu Fuß

Die Analyse zeigt auch: Zu-Fuß-Gehen ist in der Steiermark die häufigste Mobilitätsform. 66 Prozent, das sind rund 707.000 Menschen ab 16 Jahren, gehen täglich im Alltag zu Fuß. Weitere 20 Prozent sind mehrmals pro Woche zu Fuß unterwegs. Nur 3 Prozent geben an, nie zu Fuß zu gehen. Für den VCÖ ist klar: Damit mehr Menschen Alltagswege ohne Auto zurücklegen können, braucht es die passende Infrastruktur. „Wichtig ist, dass Gemeinden und Städte mit einer fußgängerfreundlichen Verkehrsplanung die Bedingungen laufend verbessern“, betont Schwendinger. Eine entscheidende Rolle spiele auch die Siedlungsstruktur. Wo Nahversorgung, Schulen und soziale Einrichtungen gut erreichbar sind, werde mehr zu Fuß gegangen und Ortskerne bleiben lebendig.

Weniger Verkehr, mehr Lebensqualität

Für den VCÖ bringt Autofasten gleich mehrere Vorteile: weniger Abgase, weniger Lärm, weniger Staus. „Wenn viele Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können, ist die Bevölkerung deutlich kostengünstiger mobil“, so Schwendinger.