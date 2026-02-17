All-in-Vertrag: Steirer bekam saftige 4.800 Euro

Ein Steirer arbeitete als mittlere Führungskraft in einem größeren Unternehmen – inklusive All-in-Vertrag. Doch das Gefühl ließ ihn nicht los, deutlich mehr gearbeitet zu haben, als ihm bezahlt wurde. Er wandte sich an die Arbeiterkammer. Dort wurde er über die sogenannte Deckungsprüfung informiert. Arbeitgeber müssen dabei jährlich prüfen, ob das Pauschalentgelt tatsächlich die geleistete Arbeit abdeckt. Wird mehr gearbeitet als vereinbart, steht eine Nachzahlung zu.

„Bei ‚All-in‘ sind nicht alle Überstunden drin“

Die Arbeiterkammer Steiermark schildert den Fall so: „Bei ‚All-in‘ sind nicht alle Überstunden drin! Ein Steirer arbeitete als mittlere Führungskraft in einem größeren Unternehmen – inklusive All-in Vertrag. Als ihm das Gefühl nicht losließ, dass er viel mehr gearbeitet hatte, als ihm gezahlt wurde, kam er zur AK. Wir klärten ihn über die Deckungsprüfung auf: Dabei müssen Arbeitgeber jährlich nachrechnen, ob das Pauschalentgelt die tatsächlich geleistete Arbeit abdeckt. Wurde mehr gearbeitet als vereinbart, steht eine Nachzahlung zu. In diesem Fall erhielt der Steirer 4.800 Euro nachbezahlt“ so die Arbeiterkammer. Tatsächlich ergab die Berechnung: Seine Arbeitsleistung war nicht vollständig durch das All-in-Gehalt gedeckt. Der Fall zeigt: Ein All-in-Vertrag heißt nicht automatisch, dass jede Überstunde abgegolten ist.