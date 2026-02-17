Faschingsdienstag endet für Grazer Notdienst mit Totalschaden

Heftiger Schneefall hat am Faschingsdienstag in Bad Aussee für Verkehrsprobleme gesorgt. Auf der Marktleite endete die Fahrt eines Notdienstes aus Graz mit einem Totalschaden und einem Feuerwehreinsatz.

Während andernorts die Narren bei Sonnenschein wie in Graz unterwegs sind, zeigte sich das Wetter in Bad Aussee von seiner winterlichen Seite. „Starker Schneefall am Faschingsdienstag sorgte kurzweilig für einige Verkehrsprobleme rund um Bad Aussee“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee. Innerhalb kurzer Zeit verwandelten sich die Straßen in rutschige Fahrbahnen. Besonders betroffen war die Marktleite, wo Schneekettenpflicht galt.

Schneekettenpflicht ignoriert

Laut Feuerwehr ließ der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten. „So dauerte es nicht lange, bei Schneekettenpflicht auf der Marktleite probierte ein Notdienst aus der Landeshauptstadt sein Glück, was jedoch mit einem Unfall und einem Totalschaden am Auto und folglichen Feuerwehreinsatz endete“, so die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee. Die Fahrt endete abrupt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Feuerwehr rückte aus.

©Feuerwehr Bad Aussee | Für den Grazer Notdienst endete die Fahrt ohne Schneeketten mit einem Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee barg das Fahrzeug und sperrte die Straße.

Feuerwehr sperrt Straße

Seitens der FF Bad Aussee wurde das beschädigte Auto geborgen und die Unfallstelle gereinigt. „Seitens der FFBA wurde das Fahrzeug geborgen und die Unfallsstelle gereinigt sowie anschließend die Marktleite über die Gemeinde für den Verkehr gesperrt.“ Erst nachdem die Straße gesichert war, konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Für den Verkehr blieb die Marktleite vorübergehend gesperrt.

Kuriose Erklärung des Fahrers

Für Kopfschütteln sorgte schließlich die Begründung des Lenkers. „Etwas kurios war die Ansicht des Fahrers welcher meinte im Radio wurde ihm davon nichts angesagt…wobei ihm die Einsatzkräfte zu verstehn gaben das Verkehrstafeln auch ohne Verkehrsfunk seine Gültigkeit haben“, so die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee abschließend.