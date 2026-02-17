Lawinenabgang und Unfall im Tunnel: Sirenen heulten doppelt in Stainach

Faschingsdienstag in Stainach und gleich zwei Mal rückten die Einsatzkräfte aus. Nach einem Lawinenabgang am Grimming kam es in der Lawinengalerie Untergrimming zu einem Unfall. Zunächst war von eingeklemmten Personen die Rede.

Um 12.33 Uhr heulten in Stainach (Bezirk Liezen, Steiermark) erneut die Sirenen. Es ist bereits der zweite Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehr Stainach am Faschingsdienstag. Alarmiert wurde zu einem technischen Einsatz mit dem Stichwort „T10 – VU eingeklemmt“. Der Einsatzort: die B145 Salzkammergutstraße bei der Lawinengalerie Untergrimming. Kurz davor, gegen 12.30 Uhr, ging am Grimming eine Lawine ab. Infolge dessen wurde die Ampelanlage bei der Galerie auf Rot geschaltet. Im Tunnel dürfte es dadurch laut Feuerwehr zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen sein.

Tunnelalarmplan trat in Kraft

Wegen der unübersichtlichen Situation wurde gemäß Tunnelalarmplan groß alarmiert. Neben dem Roten Kreuz und der Polizei wurden auch mehrere Feuerwehren verständigt. Die FF Stainach rückte mit dem RLFA 1000-200 und dem LKWA aus. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Unterburg, Pürgg und Öblarn machten sich auf den Weg. Ebenso standen das Rote Kreuz Stainach, die Polizei und der Straßenerhaltungsdienst im Einsatz. Die erste Meldung ließ nämlich Schlimmes vermuten: Personen könnten eingeklemmt sein.

Entwarnung im Tunnel

Vor Ort folgte jedoch rasch die Erleichterung. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter stellte sich heraus, dass es sich um einen Unfall mit Sachschaden handelte. Verletzt wurde niemand, eingeklemmt ist ebenfalls keine Person. Die FF Stainach konnte demnach wieder abrücken. Auch jene Wehren, die sich noch auf Anfahrt befanden, wurden storniert. Die weiteren Maßnahmen an der Unfallstelle übernahm die zuständige FF Unterburg. Um 13.10 Uhr war der zweite Einsatz für die FF Stainach an diesem Faschingsdienstag beendet.