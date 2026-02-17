/ ©Stadtfeuerwehr Judenburg
Kleinbrand am Faschingsdienstag: Feuerwehr rückte in Judenburg aus
Am Dienstagnachmittag (17. Feburar 2026) musste die Stadtfeuerwehr Judenburg zu einem Heckenbrand im Stadtgebiet ausrücken. Gegen 17 Uhr standen die Einsatzkräfte bei einer Tiefgaragenzufahrt im Einsatz.
Am Nachmittag des Faschingsdienstag wurde die Stadtfeuerwehr Judenburg gegen 17 Uhr zu einem Kleinbrand im Stadtgebiet gerufen. Im Bereich der Hecken entlang einer Tiefgaragenzufahrt ist ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten rasch aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Anschließend führten die Kameraden Nachlöscharbeiten mit einem HD-Rohr durch, um auch letzte Glutnester gezielt abzulöschen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes