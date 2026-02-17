Kleinbrand am Faschingsdienstag: Feuerwehr rückte in Judenburg aus

Am Dienstagnachmittag (17. Feburar 2026) musste die Stadtfeuerwehr Judenburg zu einem Heckenbrand im Stadtgebiet ausrücken. Gegen 17 Uhr standen die Einsatzkräfte bei einer Tiefgaragenzufahrt im Einsatz.

Die Stadtfeuerwehr Judenburg führte nach dem Heckenbrand bei der Tiefgaragenzufahrt Nachlöscharbeiten mit einem HD-Rohr durch.

Am Nachmittag des Faschingsdienstag wurde die Stadtfeuerwehr Judenburg gegen 17 Uhr zu einem Kleinbrand im Stadtgebiet gerufen. Im Bereich der Hecken entlang einer Tiefgaragenzufahrt ist ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten rasch aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Anschließend führten die Kameraden Nachlöscharbeiten mit einem HD-Rohr durch, um auch letzte Glutnester gezielt abzulöschen.