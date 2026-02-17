Shaolin-Mönche kommen in die Steiermark
In Weiz, Graz, Schladming und Leoben zeigen die Shaolin-Mönche heuer ihr Können. In einer fast zweistündigen Show erlebst du, wie Disziplin und Willenskraft scheinbar physikalische Grenzen überwinden.
Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Show steht die Geschichte eines Kindes, das im Shaolin-Tempel aufgenommen wird und auf dem Weg zum Meister zahlreiche Prüfungen bestehen muss. Gezeigt werden Übungen aus dem Hard Qi Gong, bei denen unter anderem Stöcke und Eisenstangen auf den Körpern der Mönche zerbrechen. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Videoeinspielungen aus dem Kloster in China, die Einblicke in das dortige Leben und Training geben. Das Shaolin-Kloster gilt seit mehr als 1.500 Jahren als Zentrum des Zen-Buddhismus und der traditionellen Kampfkunst.
Shows der Shaolin Mönche in der Steiermark:
- 29. März – Kunsthaus, Weiz
- 12. April – Stefaniensaal, Graz
- 14. April – Congress, Schladming
- 22. April – Live Congress, Leoben