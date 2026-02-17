Skip to content
/ ©Xenia Trampusch / Fechter Management
Foto auf 5min.at zeigt die Mönche des Shaolin Kung Fu.
Wenn Mönche Eisenstangen auf ihren Körpern zerbrechen lassen und dabei eine friedvolle Botschaft vermitteln, dann steckt mehr dahinter als reine Kampfkunst.
17/02/2026
„Shamis Weg“ live
#goodnews

Shaolin-Mönche kommen in die Steiermark

In Weiz, Graz, Schladming und Leoben zeigen die Shaolin-Mönche heuer ihr Können. In einer fast zweistündigen Show erlebst du, wie Disziplin und Willenskraft scheinbar physikalische Grenzen überwinden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Show steht die Geschichte eines Kindes, das im Shaolin-Tempel aufgenommen wird und auf dem Weg zum Meister zahlreiche Prüfungen bestehen muss. Gezeigt werden Übungen aus dem Hard Qi Gong, bei denen unter anderem Stöcke und Eisenstangen auf den Körpern der Mönche zerbrechen. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Videoeinspielungen aus dem Kloster in China, die Einblicke in das dortige Leben und Training geben. Das Shaolin-Kloster gilt seit mehr als 1.500 Jahren als Zentrum des Zen-Buddhismus und der traditionellen Kampfkunst.

Foto auf 5min.at zeigt die Mönche des Shaolin Kung Fu.
©Xenia Trampusch / Fechter Management
Die Shaolin-Mönche zeigen in ihrer Show Übungen aus dem Hard Qi Gong, die jahrelanges Training erfordern.
Foto auf 5min.at zeigt die Mönche des Shaolin Kung Fu.
©Xenia Trampusch / Fechter Management
„Shamis Weg nach Shaolin“ erzählt die Geschichte eines jungen Schülers auf seinem Weg im traditionsreichen Kloster.

Shows der Shaolin Mönche in der Steiermark:

  • 29. März – Kunsthaus, Weiz
  • 12. April – Stefaniensaal, Graz
  • 14. April – Congress, Schladming
  • 22. April – Live Congress, Leoben
