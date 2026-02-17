Shaolin-Mönche kommen in die Steiermark

Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Show steht die Geschichte eines Kindes, das im Shaolin-Tempel aufgenommen wird und auf dem Weg zum Meister zahlreiche Prüfungen bestehen muss. Gezeigt werden Übungen aus dem Hard Qi Gong, bei denen unter anderem Stöcke und Eisenstangen auf den Körpern der Mönche zerbrechen. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Videoeinspielungen aus dem Kloster in China, die Einblicke in das dortige Leben und Training geben. Das Shaolin-Kloster gilt seit mehr als 1.500 Jahren als Zentrum des Zen-Buddhismus und der traditionellen Kampfkunst.

©Xenia Trampusch / Fechter Management Die Shaolin-Mönche zeigen in ihrer Show Übungen aus dem Hard Qi Gong, die jahrelanges Training erfordern. ©Xenia Trampusch / Fechter Management „Shamis Weg nach Shaolin“ erzählt die Geschichte eines jungen Schülers auf seinem Weg im traditionsreichen Kloster.