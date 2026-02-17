Steiermark: Aschermittwoch beginnt sonnig, endet aber überwiegend bewölkt

Am Aschermittwoch, dem 18. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst zweigeteilt. „Im Süden ist es anfangs sonnig, nach Norden halten sich dichte Wolken, die bald auflockern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Auch dort kann sich kurzzeitig die Sonne zeigen, ehe im Laufe des Vormittags ausgedehnte Wolkenfelder den Sonnenschein zunehmend dämpfen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -6 und -2 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 7 Grad erreicht.