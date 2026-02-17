Skip to content
Sonne am Morgen, später mehr Wolken: Der Aschermittwoch bleibt wechselhaft.
Steiermark
17/02/2026
Prognose

Steiermark: Aschermittwoch beginnt sonnig, endet aber überwiegend bewölkt

Der Aschermittwoch startet in der Steiermark teils sonnig, teils bewölkt. Im Tagesverlauf übernehmen wieder dichtere Wolken das Kommando.

von Julia Waldhauser
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am Aschermittwoch, dem 18. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst zweigeteilt. „Im Süden ist es anfangs sonnig, nach Norden halten sich dichte Wolken, die bald auflockern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Auch dort kann sich kurzzeitig die Sonne zeigen, ehe im Laufe des Vormittags ausgedehnte Wolkenfelder den Sonnenschein zunehmend dämpfen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -6 und -2 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 7 Grad erreicht.

