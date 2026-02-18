26-jähriger Arbeiter tot nach Kohlenmonoxid-Austritt in Donawitz

In einem Industriebetrieb in Donawitz (Bezirk Leoben) kam es am Dienstag zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Arbeiter starb noch vor Ort, ein 20-Jähriger wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Am Dienstag, dem 17. Februar, ereignete sich gegen 11.30 Uhr in einem Industriebetrieb in Donawitz ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter, 26 und 20 Jahre alt, waren mit Revisionsarbeiten in einem unterirdischen Schacht beschäftigt. Dabei kam es nach ersten Erkenntnissen bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Austritt von Kohlenmonoxid.

26-Jähriger verstirbt an Ort und Stelle

Die Männer wurden von einem Vorarbeiter entdeckt, der sofort die Rettungskette in Gang setzte. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein 20-jähriger Kollege wurde schwerstverletzt vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Laut Auskunft der behandelnden Ärzte besteht akute Lebensgefahr. Erhebungen zur genauen Unfallsursache werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 06:42 Uhr aktualisiert