Die 86-jährige Fußgängerin wurde nach der Erstversorgung schwer verletzt ins LKH Feldbach gebracht.
Feldbach/Stmk
18/02/2026
Ins Spittal gebracht

Schwer verletzt: 86-jährige Fußgängerin von Alko-Lenker niedergestoßen

Ein 65-jähriger Auto-Lenker stieß Dienstagabend eine 86-jährige Fußgängerin in Fehring nieder. Die Frau wurde schwer verletzt ins LKH Feldbach gebracht. Der Lenker war alkoholisiert.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Zu dem Unfall kam es am Dienstag, 17. Februar, gegen 17.45 Uhr im Bereich Petzelsdorf bei Fehring. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße unterwegs. Unmittelbar nach einer leicht unübersichtlichen Linkskurve erfasste er mit der Front seines Fahrzeugs eine 86-jährige Fußgängerin aus Wien, die dort zu Fuß unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in den Vorgarten eines angrenzenden Anwesens geschleudert.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Die 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie ins LKH Feldbach eingeliefert. Ein mit dem 65-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

