Alkolenker verursacht Kollision bei Friedberg: 52-Jähriger tot

Ein tödlicher Verkehrsunfall erschüttert den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Auf der B54 bei Friedberg kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Mopedauto. Ein 52-Jähriger starb.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 17. Februar, gegen 18 Uhr auf der B54 bei Friedberg im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk war mit seinem Auto von Friedberg in Richtung Dechantskirchen unterwegs. Laut Polizei überholte er zunächst einen vor ihm fahrendes Auto. Nach dem Überholvorgang ordnete er sich wieder auf seinem Fahrstreifen ein.

Kollision mit dem Heck

Dabei kam es zur Kollision mit dem Heck eines in dieselbe Richtung fahrenden Kleinkraftfahrzeugs, einem sogenannten Mopedauto (KleinKFz). Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug von der Fahrbahn geschleudert. Der 52-jährige Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Auto prallt gegen Baumgruppe

Auch der 29-jährige Auto-Lenker kam von der Straße ab. Sein Fahrzeug wurde ebenfalls von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Baumgruppe. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 33 in das LKH Graz geflogen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Laut eigenen Angaben habe er das Mopedauto nach dem Überholvorgang übersehen, da dieses unbeleuchtet gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Beschlagnahme des Kleinkraftfahrzeugs an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.