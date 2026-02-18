„Werde den Berg vermissen“: Beliebter Hüttenwirt hört nach 10 Jahren auf

Nach zehn Jahren auf 1.526 Metern verabschiedet sich Michael Schabhüttl von der Häuslalm im Hochschwab-Gebiet. Der beliebte Hüttenwirt hört mit Ende der Sommersaison auf, ganz aus der Gastronomie zieht er sich aber nicht zurück.

Viele Wanderer kennen ihn als das Gesicht der Häuslalm im Hochschwab-Gebiet: Michael Schabhüttl. Nun steht fest: Mit Ende der Sommersaison ist Schluss, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Zehn Jahre lang führte der Kapfenberger gemeinsam mit seiner Mutter die Hütte zwischen Buchbergkogel und Zinken. Die auf 1.526 Metern gelegene Alm ist vom Bodenbauer aus in rund eineinhalb bis zwei Stunden erreichbar, ein beliebtes Ziel für Wanderer im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Am Montag machte Schabhüttl seinen Abschied selbst öffentlich. Am 13. September wird er ein letztes Mal als Wirt auf der Häuslalm stehen. Nach der Jagdsperre soll am 16. Oktober ein neuer Pächter übernehmen. Interessenten gebe es bereits.

„Liebe zum Berg ist Voraussetzung“

Der Schritt fällt ihm nicht leicht. „Ich werde den Berg vermissen, es war eine schöne Zeit und ich habe viele Freunde kennengelernt“, sagt Schabhüttl. Wer eine Berghütte führen wolle, brauche vor allem eines: „Liebe zum Berg und man muss ein Allrounder sein, vom Kochen und Servieren bis zu den Betten.“ Auch technisches Geschick sei gefragt, denn auf einer Alm müsse man vieles selbst in die Hand nehmen. Ganz ohne Gastronomie geht es für ihn allerdings nicht weiter. „Ich übernehme das Wurmerl“, kündigt er an. Das Wirtshaus in Parschlug wird bisher von Franz und Hermine Wurm geführt, die sich nach 20 Jahren zurückziehen.

