Steirerin (48) vermisst: Vierfach-Mama spurlos verschwunden

Die 48-jährige Michaela B. wird seit Freitag, dem 13. Februar vermisst. Von der Steirerin fehlt jede Spur. Ihre Familie ist in großer Sorge und bittet um Hinweise zum Verbleib der vierfachen Mutter.

Michaela B., wohnhaft in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark, wird seit 13. Februar 2026 vermisst. Ihre Familie ist verzweifelt auf der Suche nach der 48-Jährigen, die laut Angaben ihrer Schwester „spurlos verschwunden“ ist. Die Steirerin hat Kärntner Wurzeln, wird in der Vermisstenanzeige informiert. Ihre Handtasche, ihr Handy und ihr Auto wurden zuhause gefunden, wie die Schwester der Vierfach-Mutter im Gespräch mit 5 Minuten erzählt. Die Familie bitte um hilfreiche Hinweise, welche bei jeder Polizeiinspektion gemeldet werden können. Die Polizei Wildon bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten die Abgängigkeit von Michaela B.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2026 um 10:06 Uhr aktualisiert