Ein Auto krachte auf der Rettenbergstraße gegen zwei Bäume.
Leibnitz
18/02/2026
Unfall

In Bäume gefahren: Wagen nach Unfall völlig zerstört

Am frühen Sonntagmorgen, dem 15. Februar, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pistorf und Gleinstätten um 4.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer vermeintlich eingeklemmten Person auf der Rettenbergstraße in Distelhof gerufen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Ein Wagen krachte am Sonntagmorgen im steirischen Bezirk Leibnitz gegen zwei Bäume. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Person zwar im Fahrzeug, jedoch nicht eingeklemmt. „Daher wurde der Einsatz für die automatisch mitalarmierte FF Gleinstätten storniert“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Pistorf, welche die Unfallstelle sowie das Fahrzeug wurde absicherte und beleuchtete sowie den Brandschutz aufbaute. „Zusammen mit dem Team des Roten Kreuzes wurde dann die Person aus dem Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde das Fahrzeug geborgen“, heißt es abschließend in dem Einsatzbericht der Feuerwehr.

Bild auf 5min.at zeigt einen zerstörten Wagen.
©FF Pistorf
